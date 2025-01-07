Число жертв землетрясения в Тибете увеличилось до 95
Ранее речь шла о 53 погибших.
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Число погибших в результате землетрясения в Тибете, на юго-западе КНР, возросло до 95 человек, еще 130 получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Новые данные сообщило Центральное телевидение Китая. Ранее агентство Xinhua проинформировало о не менее чем 53 погибших и 62 пострадавших.
Сейсмическая активность привела к разрушению многих объектов инфраструктуры. На месте проводятся масштабные поисково-спасательные работы. Из наиболее опасных районов в зоне бедствия эвакуированы люди. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия для ликвидации последствий этого стихийного бедствия.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете, в городе Шигацзе Сицзанского автономного района Китая, в результате чего в эпицентре обрушились здания и погибли десятки человек. Толчки ощущались в Тибете и Непале (включая столицу Катманду), а также в некоторых районах Индии, Бутана и Бангладеш.
В связи с трагедией Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину.
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