Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1700
Около 3,4 тысячи человек получили травмы, еще 300 числятся пропавшими без вести.
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Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме продолжает расти. По последним данным, погибли 1,7 тысячи человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Синьхуа".
По данным местных властей, стихийное бедствие также привело к множеству ранений — около 3,4 тысячи человек получили травмы, еще 300 числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о 1644 жертвах.
Мощные подземные толчки магнитудой 7,7 произошли 28 марта. Колебания земли ощутили не только в Мьянме, но и в соседних странах — Таиланде и Китае. В Бангкоке число погибших достигло 17 человек, еще 32 пострадали, а судьба 83 человек остается неизвестной.
Спасательные операции продолжаются, власти пытаются справиться с последствиями разрушений, а в пострадавших районах развернуты гуманитарные миссии.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования премьер-министрам Мьянмы и Таиланда.
В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что обращений от граждан страны в связи с разрушительным землетрясением в Таиланде не поступало.
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