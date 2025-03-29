Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме достигло 1644 человек, ещё 3408 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По данным, опубликованным Советом государственной администрации страны, судьба 139 человек, находившихся в зонах бедствия, остается неизвестной. Спасательные операции продолжаются.

Ранее сообщалось о 1002 жертвах, однако по мере расчистки завалов число погибших значительно возросло.

Напомнимм, страна продолжает восстанавливаться после мощного землетрясения 28 марта, когда стихия магнитудой 7,7 унесла, по последним данным, жизни более тысячи человек. Тогда разрушения затронули не только Мьянму – подземные толчки ощущали даже в Таиланде и Китае. В Бангкоке обрушилось несколько зданий.

Также поступила информация о новом землетрясении в Мьянме. На этот раз – толчки магнитудой 5,1 зафиксировали всего в 19 километрах от столицы Нейпьидом

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования премьер-министрам Мьянмы и Таиланда.

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что обращений от граждан страны в связи с разрушительным землетрясением в Таиланде не поступало.