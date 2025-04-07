В Мьянме выросло число жертв землетрясения, произошедшего 28 марта. Оно достигло 3,6 тысячи человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Пострадавшими считают 5017 человек. 160 жителей числятся пропавшими без вести.

Ранее агентство Xinhua сообщало о 3 455 погибших и 4 840 пострадавших.

Напомним, магнитуда землетрясения в Мьянме составляла 7,7. Последовавший через 12 минут повторный подземный толчок оценивается в 6.4 балла.

Эпицентр находился к северо-западу от города Сикайн. СМИ сообщали о значительных разрушениях на территории Мьянмы. Рухнул мост через реку Иравади, соединяющий Сикайн с городом Ава. В штате Южный Шан обрушилось здание гостиницы, разрушены сотни домов.