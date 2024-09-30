Число жертв урагана в США превысило 110 человек

В США число жертв урагана "Хелен", который обрушился на юго-восточную часть страны, превысило 110 человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на агентство AP.

"Количество связанных с непогодой смертей превысило 100 по всему юго-востоку. "Хелен" убила 111 человек", – говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщали о 89 погибших.