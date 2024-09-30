Число жертв урагана в США превысило 110 человек
Сегодня, 10:08
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Сегодня, 10:08Сегодня, 10:08
143Фото: EPA / BILLY BOWLING
В США число жертв урагана "Хелен", который обрушился на юго-восточную часть страны, превысило 110 человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на агентство AP.
"Количество связанных с непогодой смертей превысило 100 по всему юго-востоку. "Хелен" убила 111 человек", – говорится в сообщении.
Ранее местные СМИ сообщали о 89 погибших.
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