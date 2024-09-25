Число жертв ударов Израиля по Ливану превысило 550 человек

Израиль нанес новый удар по Ливану. Взрывы раздавались в районе Джия-Саадият, который расположен в 20 километрах к югу от Бейрута, передаёт BaigeNews со ссылкой на CNN.

Власти Ливана заявили, что в результате авиаударов, которые Израиль наносил по территории страны с понедельника, погибли по меньшей мере 569 человек, в том числе 50 детей и 94 женщины, а более 1800 получили ранения.