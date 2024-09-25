Число жертв ударов Израиля по Ливану превысило 550 человек
Сегодня, 09:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:27Сегодня, 09:27
137Фото: knews.kg
Израиль нанес новый удар по Ливану. Взрывы раздавались в районе Джия-Саадият, который расположен в 20 километрах к югу от Бейрута, передаёт BaigeNews со ссылкой на CNN.
Власти Ливана заявили, что в результате авиаударов, которые Израиль наносил по территории страны с понедельника, погибли по меньшей мере 569 человек, в том числе 50 детей и 94 женщины, а более 1800 получили ранения.
Самое читаемое
- Ремонт фасадов в Усть-Каменогорске: от амбициозных планов до исправления ошибок
- Бурый медведь насмерть задрал отца и сына в дачном доме
- Мужчина растворил свою девушку в бочке с кислотой
- 20 человек подрались в университете в Алматы
- Принято решение по спорной земле между Карагандинской и Павлодарской областями