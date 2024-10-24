Число жертв теракта в Анкаре возросло
Сегодня, 10:10
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Сегодня, 10:10Сегодня, 10:10
58Фото: TASS/AP
Жертвами теракта в Анкаре стали пять человек, еще 22 получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал TRT Haber.
Глава МВД Турции отметил, что три человека из общего числа раненых при теракте уже покинули медучреждения.
"Число погибших в теракте выросло до пяти, общее число раненых составляет 22 человека, из них три выписаны из больницы", — рассказал Ерликая в интервью.
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