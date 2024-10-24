Число жертв теракта в Анкаре возросло

Жертвами теракта в Анкаре стали пять человек, еще 22 получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Глава МВД Турции отметил, что три человека из общего числа раненых при теракте уже покинули медучреждения.