В результате штормов, которые проходят на Юге и Среднем Западе США, погибли по меньшей мере 36 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Об этом 16 марта сообщил американский лидер Дональд Трамп.

"Мы активно следим за сильными торнадо и штормами, которые затронули многие штаты на Юге и Среднем Западе", - говорится в сообщении Трампа в социальной сети Truth Social.

Американский лидер уточнил, что в штате Арканзас сейчас работают специалисты из национальной гвардии. Он добавил, что администрация Белого дома готова помочь местным чиновникам в борьбе с последствиями шторма.