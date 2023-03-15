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Сегодня, 08:29
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552Фото: mir24.tv
Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 48 тысяч человек
Число погибших в результате землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 48 448 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства "Анадолу". Об этом сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
По его словам, в регионах бедствия остаются и продолжают работу более трёх тысяч спасателей.
Кроме того, в зоне бедствия обследовано более 1,8 миллиона строения. 653 тысяч жилых домов определены как аварийные и средней степени повреждённости, убрано 20 процентов мусора.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.
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