Число погибших в результате трагедии в ночном клубе Pulse в македонском городе Кочани выросло до 59 человек, еще более 150 получили травмы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.

Возгорание началось во время выступления популярной группы DNK. По предварительным данным, пламя вспыхнуло после зажжения пиротехнических фонтанов на сцене. Один из зрителей запечатлел момент: спустя несколько секунд после начала шоу под потолком появился дым, затем вспыхнул огонь.

Солист коллектива Владимир Блажев заметил пламя и остановил концерт, но на тот момент огонь уже распространился по залу. Охранники пытались справиться с возгоранием при помощи огнетушителей, однако ситуация быстро вышла из-под контроля. Началась паника. В числе погибших – подростки 14–15 лет.

По факту трагедии задержаны четыре человека, в том числе владелец заведения. Премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоски назвал случившееся "тяжелым и очень печальным днем для страны" и выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, ранее сообщалось о 51 погибшем.