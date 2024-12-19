Число жертв после столкновения поездов в России увеличилось
Умерла одна из пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области.
Сегодня, 12:02
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Сегодня, 12:02Сегодня, 12:02
397Фото: Telegram
Число погибших при столкновении пассажирского поезда Мурманск-Санкт-Петербург с грузовым увеличилось до двух, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.
По данным компании, всего в происшествии пострадал 31 человек, в том числе пять детей.
"Госпитализировано 14 человек, из них 4 человека в тяжёлом состоянии. Погибших – двое. К сожалению, в больнице скончался ещё один пассажир", — сообщил телеграм-канал РЖД.
Ранее сообщалось, что одна из пострадавших умерла в машине скорой помощи.
Напомним, пассажиры пострадали при столкновении поездов в России. Несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись.
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