В результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго погибли 222 человека. Об этом сообщила пресс-служба президента Луиса Абинадера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

По официальным данным, из-под завалов удалось спасти 189 человек. Ранее сообщалось о 218 погибших.

Трагедия произошла в ночь на 8 апреля во время концерта популярного исполнителя меренге Рубби Переса. По оценкам СМИ, в момент инцидента в клубе находились от 500 до 1000 человек. Среди погибших — граждане Доминиканской Республики, а также иностранцы, в том числе из Гаити, Италии, Франции и США.

Президент Абинадер объявил в стране трёхдневный траур. Власти пообещали провести тщательное расследование причин происшествия. По информации агентства AFP, инцидент стал крупнейшей трагедией подобного рода в стране в XXI веке.