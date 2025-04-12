Число жертв обрушения крыши в Доминикане превысило 220 человек
Из-под завалов удалось спасти 189 человек.
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В результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго погибли 222 человека. Об этом сообщила пресс-служба президента Луиса Абинадера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.
По официальным данным, из-под завалов удалось спасти 189 человек. Ранее сообщалось о 218 погибших.
Трагедия произошла в ночь на 8 апреля во время концерта популярного исполнителя меренге Рубби Переса. По оценкам СМИ, в момент инцидента в клубе находились от 500 до 1000 человек. Среди погибших — граждане Доминиканской Республики, а также иностранцы, в том числе из Гаити, Италии, Франции и США.
Президент Абинадер объявил в стране трёхдневный траур. Власти пообещали провести тщательное расследование причин происшествия. По информации агентства AFP, инцидент стал крупнейшей трагедией подобного рода в стране в XXI веке.
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