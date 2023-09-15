Число жертв наводнений в Ливии превысило 11 тысяч

Число жертв наводнения на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч. Об этом сообщает Ливийское общество Красного Полумесяца. Пропавшими без вести числятся около 20 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

В портовом городе Дерна погибших хоронят в общих могилах. Местные власти опасаются, что тела людей могут привести к возникновению и распространению эпидемии. С захоронением жертв стихии помогают отдельные группы спасателей и медиков.

По законам шариата, тела должны быть преданы земле в течение трех дней после смерти. Поскольку потоки воды смыли старые кладбища, новые роют с помощью бульдозеров.

Города на востоке страны объявлены зонами стихийного бедствия, там действует комендантский час. Закрыты аэровокзалы и морские порты. Правительство в Триполи заявило, что на ликвидацию последствий уйдёт не меньше полугода. Разрушительные последствия наводнения сняли из космоса.

Ранее власти Ливии подтвердили данные о 5100 погибших при наводнении. Из-за прорыва двух дамб в городе Дерна с населением более 120 тысяч смыло целые кварталы.