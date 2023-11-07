Число жертв атак ХАМАС в Израиле достигло 1,4 тысяч

Число жертв в Израиле в настоящее время составляет около 1400 человек. Ещё 6900 человек ранены и около 240 человек пропали без вести или были похищены в секторе Газа. Среди убитых значатся 283 иностранных граждан. Об этом заявила заместитель генерального директора МИД Израиля по Евразии и Балканам Симона Гальперин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ранним утром 7 октября 2023 года палестинские террористические группировки, крупнейшей из которых является ХАМАС, начали крупномасштабное вторжение на южные районы Израиля: из сектора Газы были запущены от 2,5 до 5 тысяч ракет и проникли более 2500 боевиков.

"После кровавого теракта ХАМАСа 7 октября Израиль намерен свергнуть правление ХАМАСа, уничтожить его военный потенциал и устранить угрозу, исходящую для его граждан из сектора Газа", - заявила Симона Гальперин.

Также представителем израильского МИДа были отмечены прочный и глубокий союз между Израилем и США, вся сила которого недавно раскрылась, а также поддержка, которую Израиль получает от западных стран.

Напомним, министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни заявил, что Соединенные Штаты получат "серьёзный удар", если не смогут добиться прекращения огня в секторе Газа.

Число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта превысило 9200 человек, в том числе 3 826 детей. Ранено свыше 23 тысяч человек.

7 октября из сектора Газа на территорию Израиля были выпущены тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что массированный ракетный обстрел произвело палестинское движение ХАМАС.

Военные власти Израиля заявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа, в частности, атакованы многоэтажные здания в Газе. По данным армии Израиля, там находилась принадлежащая ХАМАС военная инфраструктура. По информации же палестинских СМИ, в высотках было около 100 жилых квартир.

На всей территории Израиля введён режим чрезвычайного положения. В стране объявили мобилизацию и набор добровольцев в силы правопорядка.

22 октября в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана и её 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины.