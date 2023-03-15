Число зависимых от синтетических наркотиков растёт в Казахстане

В Казахстане разработан Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Подробнее о мероприятиях на заседании правительства сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Минздрав является основным исполнителем в восьми мероприятиях и соисполнителем в девяти. Для повышения информированности населения, пропаганды здорового образа жизни предусмотрено проведение широкой информационной кампании среди всех слоёв населения. В план включены мероприятия по улучшению материально технической базы региональных и республиканских центров психического здоровья, совершенствованию подходов в финансировании службы", - отметил Султангазиев.

Эффективность лечения лиц с зависимостями напрямую связана с медико-социальной реабилитацией, позволяющей закрепить сроки и продолжительность ремиссии и добиться полного излечения.

По словам вице-министра, на сегодня трёхэтапная программа доступна для пациентов только в 11 регионах. Необходимо продолжить работу по открытию отделений медико-социальной реабилитации совместно с местными исполнительными органами в остальных девяти регионах.

Согласно статистическим данным в Казахстане на динамическом наблюдении из-за употребления психоактивных веществ состоит 108 851 человек, из них с зависимостью от алкогоголя – 90 608 человек, от наркотических веществ – 18 243 человек. Среди лиц с наркозависимостью 1 498 женщин и 97 несовершеннолетних.

Отмечается тенденция роста числа лиц, зависимых от новых психоактивных веществ, "синтетических" наркотиков.

Султангазиев отметил, что для повышения доступности амбулаторной помощи при городских территориальных поликлиниках открыты 82 первичных центра психического здоровья и 203 кабинета психического здоровья при районных больницах в сельской местности. Увеличилось число отделений медико-социальной реабилитации наркозависимых с пяти до 11.

Он также проинформировал о кадровой обеспеченности службы, отмечая, что количество врачей психиатров-наркологов увеличилось на 12 процентов, в пять раз возросло число резидентов: с 30 до 152 по итогам прошлого года.