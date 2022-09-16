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BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:26
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Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Число заразившихся COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 пятое сентября в Казахстане сообщили в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

По данным комитета, с начала пандемии в стране подтверждено 1 392 259 случаев, из них за минувшие сутки в зарегистрированы 150 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

  • Нур-Султан – 29,
  • Алматы – 16,
  • Шымкент – 0,
  • Акмолинская область – 24,
  • Актюбинская область – 6,
  • Алматинская область – 0,
  • Жетысуская область - 1,
  • Атырауская область – 3,
  • ВКО – 2,
  • Абайская область - 1,
  • Жамбылская область – 0,
  • ЗКО – 14,
  • Карагандинская область – 17,
  • Улытауская область - 4,
  • Костанайская область – 16,
  • Кызылординская область – 2,
  • Мангистауская область – 3,
  • Павлодарская область – 5,
  • СКО – 6,
  • Туркестанская область – 1.

При этом выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки 394 человека. 

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#статистика #коронавирус
Сегодня, 08:26
126
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