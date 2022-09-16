Число заразившихся COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 пятое сентября в Казахстане сообщили в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

По данным комитета, с начала пандемии в стране подтверждено 1 392 259 случаев, из них за минувшие сутки в зарегистрированы 150 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

Нур-Султан – 29 ,

, Алматы – 16,

Шымкент – 0,

Акмолинская область – 24 ,

, Актюбинская область – 6,

Алматинская область – 0,

Жетысуская область - 1,

Атырауская область – 3,

ВКО – 2,

Абайская область - 1,

Жамбылская область – 0,

ЗКО – 14,

Карагандинская область – 17,

Улытауская область - 4,

Костанайская область – 16,

Кызылординская область – 2,

Мангистауская область – 3,

Павлодарская область – 5,

СКО – 6,

Туркестанская область – 1.

При этом выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки 394 человека.