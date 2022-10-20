Число заразившихся COVID-19 в Казахстане за сутки увеличилось до 51

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане за сутки зарегистрирован ещё 51 заразившийся коронавирусом, общее число выявленных больных с начала пандемии выросло до 1 394 406 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

На 20 октября лечение от КВИ продолжают получать 971 человек (–827+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне 864 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ-, по данным врачей, четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, стостояние пяти пациентов оценивают как крайней степени тяжести, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены два человека, накануне только одному пациенту требовалась помощь ИВЛ.