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  • Число заразившихся COVID-19 в Казахстане за сутки увеличилось до 51
BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 09:11
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Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

Число заразившихся COVID-19 в Казахстане за сутки увеличилось до 51

В Казахстане за сутки зарегистрирован ещё 51 заразившийся коронавирусом, общее число выявленных больных с начала пандемии выросло до 1 394 406 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

На 20 октября лечение от КВИ продолжают получать 971 человек (–827+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне 864 пациента. 

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ-, по данным врачей, четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, стостояние пяти пациентов оценивают как крайней степени тяжести, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены два человека, накануне только одному пациенту требовалась помощь ИВЛ.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:11
115
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