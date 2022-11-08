Число заразившихся COVID-19 казахстанцев за сутки выросло вдвое

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За минувшие сутки, седьмое ноября, в Казахстане зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения. Накануне в стране выявили 20 заболевших. Шестого ноября положительный ПЦР-тест зафиксировали у 45 казахстанцев.

На восьмое ноября лечение от КВИ продолжают получать 693 человек (–553+ и 140 КВИ-), из них в стационарах находятся 82 пациента, на амбулаторном уровне – 611 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся восемь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент.