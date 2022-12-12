Число заражённых коронавирусом снижается в Казахстане

Фото: pixabay.com

В Казахстане за минувшие сутки коронавирус выявили у 148 пациентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

На 12 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 855 человек (–1 662+ и 193 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном – 1 592 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся девять пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента, на аппарате ИВЛ – два пациента.