Актюбинцы массово болеют свиным гриппом. За неделю количество обращений выросло в два раза. Только в областную инфекционную больницу ежедневно доставляют до 120 пациентов с высокой температурой и сильным кашлем. Почти половину госпитализируют. Врачи просят не запускать болезнь, иначе вирус может привести к серьезным осложнениям и даже к летальному исходу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Идёт рост заболеваемости гриппом. Проведено обследование 793 пациентов на вирус гриппа, ОРВИ. Из них у 45 человек лабораторно подтверждается грипп H1N1 - это свиной грипп. Значительная часть пациентов - дети до одного года", - сообщила заместитель главного врача Актюбинской областной клинической инфекционной больницы Майра Нургалиева.

В инфекционном стационаре с гриппом и другими простудными заболеваниями находятся 67 пациентов. 55 из них – дети, 12 – беременные. В основном госпитализируют малышей до пяти лет уже с осложнениями.

При несвоевременном лечении грипп опасен, предупреждают врачи. Чаще всего он приводит к бронхиту, пневмонии, а в запущенной форме может довести до летального исхода.

Врачи просят избегать мест массового скопления людей и носить маски. По официальным данным, только за последнюю неделю в регионе ОРВИ подхватило свыше 12 тысячи жителей. При этом сезон простудных заболеваний только начинается.