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Число заболевших корью растёт в Жамбылской области
В Жамбылской области зарегистрированы 25 лабораторно подтверждённых случаев кори. Из них 72 процента – дети в возрасте до 14 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Большая часть заболевших (72 процента) – непривитые дети, родители которых отказались от вакцинации, и дети, имеющие постоянные медицинские противопоказания, отметили в ведомстве. 20 процентов – не имеют сведений о вакцинации, восемь процентов приходится на детей, не достигших прививочного возраста.
"Выявлены 270 контактных лиц в очагах, все взяты под медицинское наблюдение. По эпидемиологическим показаниям в очагах, 34 лица вакцинированы против кори", - уточнили в Минздраве.
За четыре месяца 2023 года плановыми прививками против кори, краснухи, эпидпаротита вакцинировано 9 075 детей в возрасте один год и 11 439 детей в возрасте шести лет. Кроме того, в области проводится наверстывающая вакцинация против кори, охвачено 2 274 ранее непривитых лиц, в том числе 413 ранее отказавшихся от прививки.
"Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, относящееся к группе воздушно-капельных инфекций. После контакта с источником инфекции заболевает более 90 процентов людей, не вакцинированных против кори", - предупредили в Минздраве.
Первые признаки болезни - общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель. Основные признаки - распространяющаяся сыпь по всему телу, начиная с головы, после – опускающаяся до нижней части тела и ног, также белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.
Корь опасна такими осложнениями, как пневмония, бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжёлых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.
В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно, дважды: первая в возрасте 1 год, и вторая в возрасте 6 лет.
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