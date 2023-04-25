Число заболевших коронавирусом возросло в Казахстане

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По данным Минздрава РК, на 25 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 260 человек, из них в стационарах находится – 144 пациента, на амбулаторном – 1 116 пациентов, передаёт BaigeNews.kz.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 0 пациентов, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.