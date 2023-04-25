Лента новостей

РБК Сегодня, 09:10
336
Сегодня, 09:10
336
Фото: РБК

Число заболевших коронавирусом возросло в Казахстане

По данным Минздрава РК, на 25 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 260 человек, из них в стационарах находится – 144 пациента, на амбулаторном – 1 116 пациентов, передаёт BaigeNews.kz

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациентa,  в состоянии крайней степени тяжести – 0 пациентов, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:10
336
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх