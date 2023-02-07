Число заболевших COVID-19 в Казахстане за сутки превысило 50

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За последние сутки в стране выявлен 51 новый случай COVID-19, ещё один человек скончался от коронавируса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На 7 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 520 человек (–1 372+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне – 1 399 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: