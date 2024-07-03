Число туристов из Китая в Казахстане достигло почти 400 тысяч

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржыкпаев провел встречу с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели, передаёт BaigeNews. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области туризма, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, за последние годы принят ряд мер, направленных на активизацию сотрудничества в сфере туризма, а также в целях увеличения туристского потока.

Так, в 2023 году число туристов из Китая в Казахстан многократно возросло, достигнув 367 тысяч человек. В то же время, 311 тысяч казахстанцев посетили Китай, что вдвое превышает показатель 2022 года.

В настоящее время по маршруту Казахстан-Китай выполняется 44 рейса в неделю.

"Для продвижения туристического потенциала страны, в рамках государственного визита Председателя КНР в Казахстан, мы также подпишем Меморандум о взаимопонимании с Медиакорпорацией Китая (СМG) о сотрудничестве в области туризма", - отметил министр туризма и спорта РК в ходе встречи.

Министр культуры и туризма КНР Сунь Ели отметил высокий уровень организации мероприятий в рамках "Года казахстанского туризма в Китае" и выразил готовность продолжить вазимовыгодное сотрудничество в сфере туризма для дальнейшего развития экономических, торговых и гуманитарных связей между двумя странами.

В завершение встречи Маржикпаев напомнил о проведении Всемирных игр кочевников в сентябре этого года, где выступит национальная сборная Китайской Народной Республики.

Также в декабре 2024 года в Алматы планируется провести церемонию закрытия "Года казахстанского туризма в Китае".