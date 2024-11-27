Число случаев сексуального насилия над детьми выросло в Казахстане

По данным Комитета правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, Это на 37,1% больше, чем за аналогичный период 2023-го, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Комитета правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК .

Самое пугающее - увеличилось количество преступлений именно против личности: на 61,1% за год, пишет Energyprom. В первую очередь сюда относят сексуализированные преступления: изнасилования (плюс 20,9%), насильственные действия сексуального характера (плюс 3,9%), половые сношения с несовершеннолетними младше 16 лет (плюс 11,3%). От сексуализированного насилия пострадали 820 детей — на 84 больше, чем за десять месяцев 2023 года.

В Казахстане по-прежнему фиксируются случаи поистине диких преступлений в отношении несовершеннолетних — торговли людьми, заражения вирусом иммунодефицита, истязаний, вовлечения в проституцию. К слову, ставший известным случай с девочкой из Кызылординской области, которую заставили заниматься проституцией, далеко не единственный. По отчётам КПСиСУ ГП РК, за десять месяцев текущего года насчитывалось 14 подобных фактов, а в прошлом году - пять.

За рассматриваемый период зарегистрировали также значительно больше уголовных правонарушений, относящихся к статье "Доведение до самоубийства" (плюс 52,4%), хотя количество самих суицидов уменьшилось на 14,8%. За десять месяцев добровольно ушли из жизни 98 несовершеннолетних казахстанцев. Также были зафиксированы 93 попытки самоубийства (плюс 20,8% за год).

Общая численность несовершеннолетних, пострадавших от различного рода уголовных правонарушений, в январе–октябре текущего года превысила 3,6 тыс человек. С учётом показателей прошлого года (2,4 тыс человек) это очень много: рост — сразу на 52%. Почти половину всех пострадавших составили школьники, ученики гимназий и лицеев. Четверть потерпевших оказались студентами колледжей и вузов.

Треть всех пострадавших были в самом беззащитном возрасте — до 11 лет. От уголовных правонарушений пострадали 1,2 тыс. несовершеннолетних этой возрастной категории, из них 15 детей погибли.