В январе количество сделок с недвижимостью снизилось на 38.2%. Если в декабре купили 50 тысяч квартир и домов, то в январе — менее 31 тысячи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz.

По мнению экспертов, снижение количества сделок не говорит о глобальных переменах на рынке и устойчивом тренде.

Нестандартным, рекордным был именно прошлый месяц — декабрь 2024 года. Люди спешили решить жилищные вопросы до того, как, возможно, пересмотрят пороги достаточности пенсионных.

"В целом ситуация сейчас такая: после ажиотажного декабря рынок вернулся к своим обычным значениям", - говористя в сообщении.

Как сообщает Бюро национальной статистики, сделки просели во всех регионах Казахстана. Наибольшее снижение — в Павлодарской (-58.1 %), Кызылординской (-54 %) и Туркестанской (-52.3 %) областях.

В Астане, Алматы, Шымкенте активность на рынке упала на 30-38 %.

"Из 30 917 сделок 24 764 операции пришлись на квартиры, а 6 153 - на частные дома. Спрос на квартиры снизился на 37.4 %, или 14 794 сделок. На дома - на 41.3 %, 4 335 сделок. Чаще всего в январе покупали двухкомнатные квартиры, по ним оформлено 9 523 сделки", - добавили аналитики.

К слову, по сравнению с январём 2024 года сделок стало меньше в среднем на 2.5 %.

Заметное снижение операций произошло в Алматы (-26.5 %) и пяти областях: Туркестанской (-27.8 %), Павлодарской (-20.9 %), Алматинской (-19.3 %), Жетысу (-10.1 %), Северо-Казахстанской (-5.9 %).