Число самолётов и поездов в курортные зоны увеличат в Казахстане
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В преддверии туристического сезона Минтранспорта РК ведёт работу по наращиванию количества авиарейсов и поездов в курортные зоны страны. В ведомстве рассказали, на чём можно будет добраться до Алаколя и Балхаша, передаёт BaigeNews.kz.
Из Астаны и Алматы с частотой 36 рейсов в неделю уже выполняются полёты к популярным среди туристов озёрам. 33 рейса до Алаколя, три - до Балхаша.
Из Алматы долететь в Урджар можно на субсидируемом рейсе авиакомпании "Южное небо" (7 раз в неделю). С 1 июля Qazaq Air запустит коммерческие рейсы с частотой 4 рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям).
В Ушарал совершается 10 субсидируемых рейсов в неделю авиакомпанией "Южное небо". С 16 июня Qazaq Air запустит коммерческие рейсы с частотой 4 рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);
В Балхаш коммерческие рейсы выполняются авиакомпанией "Южное небо" трижды в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям.
Из Астаны в Урджар с 1 июня Qazaq Air запустит коммерческие рейсы с частотой 4 раза в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям); в Ушарал самолёты начнут летать с 16 июня также четырежды в неделю.
Кроме того, в направлении озера Алаколь дополнительно будут запущены три поезда Тальго, три поезда стандартного формирования и беспересадочные вагоны:
№254/253 "Астана – Достык" (тальго);
№211/212 "Алматы – Достык" (тальго);
№207/208 "Алматы – Достык" (тальго);
№221/222 "Алматы – Достык" (стандартный);
№457/458 "Семей – Достык" (стандартный);
№459/460 "Оскемен – Достык" (стандартный);
№21/6942/6941/22 "Алматы – Достык" (прицепной вагон);
№21/6942/6941/22 "Кызылорда – Достык" (прицепной вагон);
На сегодняшний день курсируют три поезда: №337/338 "Алматы – Достык", №6941/6942 "Актогай – Достык", №53/54 "Астана – Достык" и беспересадочные вагоны сообщением "Астана – Достык" (в составе поезда №121/122 "Астана – Семей", 3 купейных вагона).
В целом будут курсировать 12 поездов.
Кроме того, рассматривается запуск коммерческих поездов по следующим направлениям:
№ 201/202 Астана – Алматы
№203/204 Астана – Шымкент
№257/258 Уральск – Астана
По действующим направлениям ведётся подготовка подвижного состава к работе в летний период - расконсервация систем вентиляции и кондиционирования воздуха, замена воздушных фильтров, промывка и дезинфекция системы водоснабжения, осмотр и проверка электрооборудования вагонов. Также, проводятся работы по покраске тамбуров, титанов, труб систем отопления и других частей и наружная обмывка кузовов вагонов.
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