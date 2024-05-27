Число самолётов и поездов в курортные зоны увеличат в Казахстане

В преддверии туристического сезона Минтранспорта РК ведёт работу по наращиванию количества авиарейсов и поездов в курортные зоны страны. В ведомстве рассказали, на чём можно будет добраться до Алаколя и Балхаша, передаёт BaigeNews.kz.

Из Астаны и Алматы с частотой 36 рейсов в неделю уже выполняются полёты к популярным среди туристов озёрам. 33 рейса до Алаколя, три - до Балхаша.

Из Алматы долететь в Урджар можно на субсидируемом рейсе авиакомпании "Южное небо" (7 раз в неделю). С 1 июля Qazaq Air запустит коммерческие рейсы с частотой 4 рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям).

В Ушарал совершается 10 субсидируемых рейсов в неделю авиакомпанией "Южное небо". С 16 июня Qazaq Air запустит коммерческие рейсы с частотой 4 рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);

В Балхаш коммерческие рейсы выполняются авиакомпанией "Южное небо" трижды в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям.

Из Астаны в Урджар с 1 июня Qazaq Air запустит коммерческие рейсы с частотой 4 раза в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям); в Ушарал самолёты начнут летать с 16 июня также четырежды в неделю.

Кроме того, в направлении озера Алаколь дополнительно будут запущены три поезда Тальго, три поезда стандартного формирования и беспересадочные вагоны:

№254/253 "Астана – Достык" (тальго);

№211/212 "Алматы – Достык" (тальго);

№207/208 "Алматы – Достык" (тальго);

№221/222 "Алматы – Достык" (стандартный);

№457/458 "Семей – Достык" (стандартный);

№459/460 "Оскемен – Достык" (стандартный);

№21/6942/6941/22 "Алматы – Достык" (прицепной вагон);

№21/6942/6941/22 "Кызылорда – Достык" (прицепной вагон);

На сегодняшний день курсируют три поезда: №337/338 "Алматы – Достык", №6941/6942 "Актогай – Достык", №53/54 "Астана – Достык" и беспересадочные вагоны сообщением "Астана – Достык" (в составе поезда №121/122 "Астана – Семей", 3 купейных вагона).

В целом будут курсировать 12 поездов.

Кроме того, рассматривается запуск коммерческих поездов по следующим направлениям:

№ 201/202 Астана – Алматы

№203/204 Астана – Шымкент

№257/258 Уральск – Астана

По действующим направлениям ведётся подготовка подвижного состава к работе в летний период - расконсервация систем вентиляции и кондиционирования воздуха, замена воздушных фильтров, промывка и дезинфекция системы водоснабжения, осмотр и проверка электрооборудования вагонов. Также, проводятся работы по покраске тамбуров, титанов, труб систем отопления и других частей и наружная обмывка кузовов вагонов.