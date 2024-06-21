Число рейсов между Казахстаном и Китаем возрастет до 124 в неделю

Количество рейсов между Казахстаном и Китаем будет увеличено до 124 рейсов в неделю. Такое соглашение было достигнуто в рамках первой Конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации Китай - Центральная Азия (С5+1), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта.

“В ходе переговоров достигнута договоренность по расширению количества разрешенных частот назначенными перевозчиками двух стран до 124 рейсов в неделю и возможности выполнения грузовых рейсов без каких либо ограничений по пунктам и частотам. Вместе с тем, увеличено количество назначенных перевозчиков и добавлены новые пункты на территории Китая”, - говорится в сообщении.

В свою очередь, казахстанские авиакомпании получили право выполнять неограниченное количество рейсов в пункты на острове Хайнань (гг. Санья, Хайкоу и Цюнхай), в том числе с использованием пятой, шестой и седьмой "свободой воздуха".

По итогам переговоров между двумя странами впервые установлен режим "открытое небо", в рамках которого назначенные перевозчики двух стран получили право выполнять до 42 рейсов в неделю с использованием пятой степени "свободы воздуха".

Следует отметить, что Республика Казахстан стала одной из немногочисленных стран мира (США и ряд европейских стран), перевозчики которых получили право выполнять рейсы в Китай с использованием пятой степени "свободы воздуха".