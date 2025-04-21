  • 21 Апреля, 17:59
  • BAIGENEWS

Число профориентаторов в разы вырастет в школах Казахстана

Государство стремится к тому, чтобы профориентация стала неотъемлемой частью школьной культуры.

Сегодня, 17:16
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Минпросвещения РК Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
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Фото: Минпросвещения РК

Система профориентации в школах Казахстана получит новое дыхание. Уже в ближайшем учебном году в общеобразовательных учреждениях страны будут трудиться почти 8 000 специалистов по профориентации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Об этом стало известно на Международном форуме IC3 на тему "Counseling as a Culture" в Астане. Мероприятие собрало около 200 экспертов и практиков из Казахстана и других стран — Канады, США, Китая, Гонконга и Индии.

В казахстанских школах уже работает 1 159 педагогов-профориентаторов. Однако, как отметил вице-министр просвещения Едил Оспан, в марте принят приказ, согласно которому в каждой школе страны вводится отдельная ставка профориентатора. Это позволит увеличить количество таких специалистов до 7 920 уже в новом учебном году.

"Выбор профессии — один из ключевых этапов в жизни ребёнка. И школа обязана создать для этого все условия. Мы стремимся к тому, чтобы профориентация стала неотъемлемой частью школьной культуры", — подчеркнул вице-министр.

 

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