Число профориентаторов в разы вырастет в школах Казахстана
Государство стремится к тому, чтобы профориентация стала неотъемлемой частью школьной культуры.
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Система профориентации в школах Казахстана получит новое дыхание. Уже в ближайшем учебном году в общеобразовательных учреждениях страны будут трудиться почти 8 000 специалистов по профориентации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.
Об этом стало известно на Международном форуме IC3 на тему "Counseling as a Culture" в Астане. Мероприятие собрало около 200 экспертов и практиков из Казахстана и других стран — Канады, США, Китая, Гонконга и Индии.
В казахстанских школах уже работает 1 159 педагогов-профориентаторов. Однако, как отметил вице-министр просвещения Едил Оспан, в марте принят приказ, согласно которому в каждой школе страны вводится отдельная ставка профориентатора. Это позволит увеличить количество таких специалистов до 7 920 уже в новом учебном году.
"Выбор профессии — один из ключевых этапов в жизни ребёнка. И школа обязана создать для этого все условия. Мы стремимся к тому, чтобы профориентация стала неотъемлемой частью школьной культуры", — подчеркнул вице-министр.
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