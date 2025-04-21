Система профориентации в школах Казахстана получит новое дыхание. Уже в ближайшем учебном году в общеобразовательных учреждениях страны будут трудиться почти 8 000 специалистов по профориентации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Об этом стало известно на Международном форуме IC3 на тему "Counseling as a Culture" в Астане. Мероприятие собрало около 200 экспертов и практиков из Казахстана и других стран — Канады, США, Китая, Гонконга и Индии.

В казахстанских школах уже работает 1 159 педагогов-профориентаторов. Однако, как отметил вице-министр просвещения Едил Оспан, в марте принят приказ, согласно которому в каждой школе страны вводится отдельная ставка профориентатора. Это позволит увеличить количество таких специалистов до 7 920 уже в новом учебном году.