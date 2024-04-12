Число прибывших в Казахстан иностранцев увеличилось на 45 процентов

Число прибывших в Казахстан в 2023 году увеличилось сразу на 45,7 процента. Растёт и внутренняя миграция. Какие регионы выбирают переселенцы, сообщили в Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2023 году в Казахстан на постоянное место жительства прибыло 25 387 человек, а количество лиц, выбывших из страны, составило 16 094 человека. Таким образом, впервые после 2011 года было зарегистрировано положительное сальдо миграции – 9 293 человека. По сравнению с 2022 годом число прибывших в Казахстан увеличилось на 45,7 процента, в то время как количество лиц, покинувших страну, снизилось на 33,3 процента", - сообщили в ведомстве.

Прибывшие из-за рубежа для проживания в основном выбирали Алматы (6 409), Мангистаускую (3 546) и Костанайскую (2 367) области.

Основная доля миграционного обмена страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 86,3 процента, а доля лиц, выбывших в эти страны - 77,3 процента.

В топ-3 стран, откуда прибыло больше всех переехавших, вошли РФ – 11 711 человек, Узбекистан – 6 519 человек и Туркменистан – 1 166 человек.

Также по итогам 2023 года отмечается рост внутренней миграции. Численность переезжающих в пределах страны увеличилась на 27,5 процента. Положительное сальдо миграции населения наблюдалось в трёх городах республиканского значения: Астана (50 078 человек), Алматы (38 113 человек) и Шымкент (3 416 человек).