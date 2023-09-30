Число прибывших в Армению преселенцев из Нагорного Карабаха превысило 100 тысяч
Сегодня, 15:47
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Сегодня, 15:47Сегодня, 15:47
172Фото: Gayane Yenokyan / AP
Более 100 тысяч вынужденных переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению, перевезено также свыше 21 тысячи транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.
"По состоянию на 12:00 по местному времени из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 417 насильственно перемещенных соотечественников. Перевезено также 21 043 транспортных средств, 81 139 человека прошли регистрацию", — сказала она.
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