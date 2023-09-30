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Число прибывших в Армению преселенцев из Нагорного Карабаха превысило 100 тысяч

Сегодня, 15:47
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Gayane Yenokyan / AP Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47
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Фото: Gayane Yenokyan / AP

Более 100 тысяч вынужденных переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению, перевезено также свыше 21 тысячи транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.

"По состоянию на 12:00 по местному времени из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 417 насильственно перемещенных соотечественников. Перевезено также 21 043 транспортных средств, 81 139 человека прошли регистрацию", —  сказала она. 

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