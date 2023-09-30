Число прибывших в Армению преселенцев из Нагорного Карабаха превысило 100 тысяч

Более 100 тысяч вынужденных переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению, перевезено также свыше 21 тысячи транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.