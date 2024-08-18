Число пострадавших в результате пожара на колесе обозрения в Германии выросло до 65
Вчера, 22:56
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Вчера, 22:56Вчера, 22:56
247Фото: t.me/rt_russian
Вдвое выросло количество по пострадавших во время пожара на колесе обозрения на фестивале в Лейпциге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
По обновлённым данным, всего пострадали 65 человек, из которых 16 были госпитализированы.
В том числе четыре человека получили ожоги, один пострадал при падении с высоты, ещё у 12 диагностировано отравление продуктами горения. Кроме того, 50 человек получили медицинскую помощь на месте, но госпитализации отказались, поскольку их жизням не угрожала опасность.
Напомним, возгорание колеса обозрения произошло во время фестиваля "Хайфилд" в немецком городе Лейпциг. Две кабинки вспыхнули, когда там находились люди. Ранее сообщалось о 30 пострадавших, основная часть из которых надышалась дымом.
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