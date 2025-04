Число погибших в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи увеличилось до 25 человек, а пострадавших до 1139, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал IRIB.

По данным властей, пожар удалось локализовать на 80%, работы по полному его тушению продолжаются.

"Ситуация находится под контролем", — заявила представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. В связи с трагедией губернатор провинции Хормозган Мохаммад Ашури объявил трёхдневный траур.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 800 пострадавших.

По информации The New York Times, взрыв мог произойти из-за перхлората натрия — вещества, используемого в производстве твёрдого ракетного топлива. Associated Press уточняет, что причиной ЧП стало неправильное хранение этого химиката. Известно, что порт получил партию ракетного топлива в марте.

Напоммним, взрыв прогремел 26 апреля. Порт Шахид-Раджаи считается крупнейшим в Иране: через него проходит большая часть транзитных грузов страны. После взрыва его работа была приостановлена, а на юге Ирана из-за загрязнения воздуха объявлен режимм ЧП.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Ирана.