Число пострадавших при взрыве а крупнейшем торговом порту Ирана Шахид-Раджаи продолжает расти и уже превысило 700 человек. Как сообщается, погибли как минимум пять человек, еще сотни получили различные травмы и были доставлены в больницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

По предварительным данным, эпицентром взрыва стал склад топлива. Ударной волной повреждены здания на расстоянии нескольких километров. В сети появилось множество видео, на которых видно, как черный дым окутывает район порта, а выбитые стекла лежат на улицах. Ранее сообщалось о 516 пострадавших.

Порт Шахид-Раджаи расположен в провинции Хормозган, примерно в тысяче километров от Тегерана. Это ключевой узел на маршруте пролива Персидского залива, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью.

Причина взрыва пока не установлена. Местные власти заявили, что версия диверсии не подтверждена. Также было исключено повреждение объектов энергетической инфраструктуры.

Как отмечают мировые СМИ, промышленные аварии в Иране случаются регулярно, в том числе из-за изношенности оборудования на нефтяных объектах и дефицита запчастей на фоне международных санкций.

Инцидент произошел на фоне переговоров между Ираном и США в Омане по ядерной программе Тегерана. В Вашингтоне подчеркивают, что возможное соглашение будет зависеть от полного прекращения Ираном работ по обогащению урана.