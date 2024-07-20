Число пользователей такси в Казахстане выросло на треть

В Казахстане за первое полугодие 2024 года число воспользовавшихся услугами такси выросло на 37,63%, составив 35,6 млн пассажиров, передаёт BaigeNews со ссылкой на Бюро национальной статистики.

"Пассажирооборот за этот период составил 1 млрд пассажиро-километров. Доходы от перевозки пассажиров такси составили 4 млрд тенге, что на 29,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Цены на услуги такси с начала года выросли на 4,7%", – сообщается в пресс-релизе.