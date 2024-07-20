Число пользователей такси в Казахстане выросло на треть
Сегодня, 07:42
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Сегодня, 07:42Сегодня, 07:42
118Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Казахстане за первое полугодие 2024 года число воспользовавшихся услугами такси выросло на 37,63%, составив 35,6 млн пассажиров, передаёт BaigeNews со ссылкой на Бюро национальной статистики.
"Пассажирооборот за этот период составил 1 млрд пассажиро-километров. Доходы от перевозки пассажиров такси составили 4 млрд тенге, что на 29,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Цены на услуги такси с начала года выросли на 4,7%", – сообщается в пресс-релизе.
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