Число получателей АСП в Казахстане достигло почти миллиона человек

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Как государство помогает нуждающимся

В 2021 году численность получателей адресной социальной помощи (АСП) в РК составляла 990,5 тысячи человек (против 936,2 тысячи человек годом ранее). Большинство из них проживало в Туркестанской области (237,5 тысячи человек), Шымкенте (225,8 тысячи человек) и Алматинской области (115,1 тысячи человек), сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Самые заметные среднемесячные размеры АСП были зафиксированы в Астане (8,4 тысячи тенге), Восточно-Казахстанской области (8,4 тысячи тенге) и Алматы (8,1 тысячи тенге).

В свою очередь, назначенную государственную жилищную помощь в РК в 2021 году получали 32,2 тысячи семей (против 37,4 тысячи семей в 2020-м). Наибольшее количество таких семей проживало в Кызылординской (4,6 тысячи), Восточно-Казахстанской (4,1 тысячи) и Жамбылской (четыре тысячи) областях.

Средний размер жилищной помощи по РК в 2021 году составил уже 3,3 тысячи тенге (против 2,4 тысячи тенге годом ранее). Самые высокие показатели были зафиксированы в Мангистауской области (8,4 тысячи тенге), а также в Кызылординской и Туркестанской областях (шесть тысяч тг в каждом из регионов).

Напомним: назначение АСП в РК регулируется законом "О государственной адресной социальной помощи" и предусматривает оказание денежной помощи гражданам РК, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в РК, со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности. Назначение жилищной помощи регулируется Законом "О жилищных отношениях" и предусматривает оказание за счёт средств местных бюджетов малообеспеченным семьям и гражданам жилищной помощи на содержание жилища и оплату коммунальных услуг.

Подать заявление на получение помощи можно в ЦОН и онлайн, в виде получения услуг "Назначение государственной адресной социальной помощи" и "Назначение жилищной помощи".

Заметим: для наиболее уязвимых слоев населения — малообеспеченных граждан, нуждающихся в жилищной помощи, а также получателей государственной адресной социальной помощи — в РК действуют специальные тарифы на газ, сразу на 20 процентов ниже обычных. Скажем, розничные цены реализации товарного газа потребителям АО "КазТрансГаз Аймак" были снижены для получателей АСП и ЖП на 20 процентов по всем регионам присутствия, а это 11 областей и три главных мегаполиса страны.

Для примера: в Карагандинской области цена кубометра газа в целом для населения составляет 36,4 тенге, а для получателей АСП и ЖП — всего 29,1 тенге, то есть на 7,3 тенге меньше. В свою очередь, в регионах, концентрирующих большинство получателей адресной социальной помощи, Туркестанской области и Шымкенте, кубометр газа в целом для населения обходится в 29,1 тенге, а непосредственно для получателей АСП и ЖП — всего в 23,2 тенге, то есть на 5,8 тенге меньше.