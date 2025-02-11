Число покинувших Казахстан опустилось до минимума в современной истории страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

За январь-декабрь 2024 года из РК на постоянное место жительство в другое государство выбыло около 12,8 тысячи человек, что примерно на 20% меньше, чем годом ранее. Нынешний показатель – самый низкий за все время независимости, за весь период с 1991 года.

Число прибывших на постоянное место жительство в Казахстан за то же время превысило 29,9 тысячи человек, что на 18% больше, чем годом ранее. Здесь уже об историческом рекорде говорить не приходится, но более высокие значения в последний раз фиксировались довольно давно – в 2011-м.

Таким образом, сальдо миграции – число прибывших минус число выбывших – второй год подряд остаётся в положительной зоне. На этот раз оно составило чуть менее 17,2 тысячи человек. Это лучший результат с 2006-го, причём нужно заметить, что в период с 2012 по 2022-й сальдо каждый год оказывалось отрицательным: уезжало на ПМЖ больше, чем приезжало.

Куда люди уезжали в прошлом году? Большей частью – в Россию (7 случаев из 10), плюс довольно активно – в Германию (ещё 16%).

А откуда приезжали? Главным образом из Узбекистана (4 из 10 прибывших) и опять же России (27% иммигрантов). Довольно активно прибывали из Китая (7% случаев) и Монголии (5%).