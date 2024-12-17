Число погибших в секторе Газа с начала палестино-израильского конфликта (7 октября 2023 года - прим.Ред.) превысило 45 тыс человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Al Jazeera.

"С 7 октября 2023 года в результате израильской войны в секторе Газа погибли по меньшей мере 45 028 палестинцев и 106 962 получили ранения", — говорится в публикации.

К слову, во время последней атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на школу Организации Объединенных Наций на юге Газы погибли по меньшей мере 20 человек.