Число погибших в секторе Газа превысило 45 тысяч
Погибли по меньшей мере 45 028 палестинцев.
Сегодня, 10:35
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Сегодня, 10:35Сегодня, 10:35
88Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg
Число погибших в секторе Газа с начала палестино-израильского конфликта (7 октября 2023 года - прим.Ред.) превысило 45 тыс человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Al Jazeera.
"С 7 октября 2023 года в результате израильской войны в секторе Газа погибли по меньшей мере 45 028 палестинцев и 106 962 получили ранения", — говорится в публикации.
К слову, во время последней атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на школу Организации Объединенных Наций на юге Газы погибли по меньшей мере 20 человек.
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