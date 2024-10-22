Число погибших в секторе Газа превысило 42,7 тысячи
Сегодня, 17:22
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Сегодня, 17:22Сегодня, 17:22
130Фото: pxhere.com
Министерство здравоохранения анклава заявило, что число погибших в секторе Газа превысило 42 700, передаёт BaigeNews.kz.
"С 7 октября прошлого года число жертв израильской агрессии выросло до 42 718, пострадавших — до 100 282", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подтвердил, что в секторе Газа убит лидер палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар.
По данным ЦАХАЛ, за последние сутки израильские ВВС атаковали около 175 террористических целей в Газе и Ливане.
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