Число погибших в секторе Газа превысило 42,7 тысячи

"С 7 октября прошлого года число жертв израильской агрессии выросло до 42 718, пострадавших — до 100 282", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подтвердил, что в секторе Газа убит лидер палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар.

По данным ЦАХАЛ, за последние сутки израильские ВВС атаковали около 175 террористических целей в Газе и Ливане.