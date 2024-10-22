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Число погибших в секторе Газа превысило 42,7 тысячи

Сегодня, 17:22
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:22
Сегодня, 17:22
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Фото: pxhere.com
Министерство здравоохранения анклава заявило, что число погибших в секторе Газа превысило 42 700, передаёт BaigeNews.kz.

"С 7 октября прошлого года число жертв израильской агрессии выросло до 42 718, пострадавших — до 100 282", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подтвердил, что в секторе Газа убит лидер палестинской группировки ХАМАС Яхья Синвар.

По данным ЦАХАЛ, за последние сутки израильские ВВС атаковали около 175 террористических целей в Газе и Ливане.

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