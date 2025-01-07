Число погибших в результате землетрясения в Тибете выросло до 126
А количество пострадавших достигло 188.
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В Тибете, в городе Шигацзе Сицзанского автономного района Китая, где произошло разрушительное землетрясение, сообщают о растущем количестве жертв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Xinhua.
По последним данным, число погибших увеличилось до 126 человек, а пострадавших — до 188.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о как минимум 95 погибших и 130 пострадавших.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете на юге Китая, в результате чего в эпицентре обрушились здания. В поисково-спасательных работах принимают участие более 400 военнослужащих. Из зоны бедствия эвакуированы люди. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия для ликвидации последствий этого стихийного бедствия.
В связи с трагедией Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину.
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