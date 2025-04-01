Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на военного руководителя страны Мин Аун Хлайна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC. По его данным, жертвами землетрясения стали 2719 человек, не менее 4521 человек получили ранения, 400 числятся пропавшими без вести. Он предположил, что число погибших может превысить 3000.

Ранее мы сообщали, что смертельное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Напомним, Токаев выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы.