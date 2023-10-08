Число погибших в результате землетрясени в Афганистане превысило две тысячи человек

Более 2000 человек погибли в результате землетрясений в Афганистане и более 9000 получили ранения, сообщила в воскресенье администрация талибов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

В субботу землетрясения на западе страны произошли в 35 км к северо-западу от города Герат, одно из них имело магнитуду 6,3.

Уточняется, что были одни из самых смертоносных землетрясений в мире за год, с тех пор когда в феврале от подземных толчков в Турции и Сирии погибло около 50 тысяч человек.

Представитель Министерства по борьбе со стихийными бедствиями мулла Джанан Сайик заявил, что погибли 2053 человека, 9 240 получили ранения и 1320 домов повреждены или разрушены. Число погибших возросло с 500 человек, о которых сообщал Красный Полумесяц утром, до 16 человек в субботу вечером.

Десять спасательных команд находились в районе провинции, граничащей с Ираном, сообщил Сайик на пресс-конференции.

Более 200 погибших были доставлены в различные больницы, сообщил агентству Reuters представитель департамента здравоохранения Герата, назвавшийся доктором Дэнишем, добавив, что большинство из них были женщинами и детьми.

Тела были "доставлены в несколько мест — на военные базы, в больницы", — сказал Датч.

Рядом с главной больницей в Герате были установлены кровати для приема большого количества жертв, свидетельствуют фотографии в социальных сетях.

Для спасения были срочно необходимы продукты питания, питьевая вода, медикаменты, одежда и палатки, сообщил Сухайл Шахин, глава политического офиса движения "Талибан" в Катаре, в сообщении для журналистов.

Средневековым минаретам Герата был нанесен некоторый ущерб, показали фотографии в социальных сетях, на них видны трещины и отвалившаяся плитка.