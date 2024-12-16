Несколько сотен человек — а возможно, и тысячи — могли погибнуть после того, как самый мощный почти за 100 лет циклон обрушился на французский архипелаг Майотта в Индийском океане, заявили местные власти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Майотта — заморский регион Франции и спорная территория, так как Коморы считают ее своей. Регион расположен в западной части Индийского океана между северным Мозамбиком и северным Мадагаскаром. Там продолжается спасательная операция после удара циклона "Шидо", обрушившегося в ночь на 14 декабря и вызвавшего масштабные разрушения.

Префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьевиль заявил местным СМИ, что число погибших может значительно вырасти.

"Я думаю, их наверняка будет несколько сотен, может быть, мы достигнем тысячи, даже нескольких тысяч", — сказал Бьевиль, выступая на канале Mayotte La 1ere.

На вопрос о числе погибших МВД Франции ответило, что "будет сложно подсчитать всех жертв", на данном этапе точная цифра не может быть определена.

Предположительно, удар "Шидо" привел к разрушению целых населенных пунктов. Скорость ветра достигала 225 км/ч. Это самый сильный шторм за более чем 90 лет, обрушившийся на острова, сказали синоптики.

В воскресенье, 15 декабря, на Майотту прибыл первый самолет с врачами, лекарствами и готовой для переливания кровью с острова Реюньон.

110 спасателей из Франции уже отправились на Майотту. В понедельник на территорию должен отправиться министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо. Вместе с ним на остров приедут еще 160 спасателей.