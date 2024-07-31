Число погибших в результате оползней в Индии возросло до 143

Число погибших в результате нескольких оползней в южном индийском штате Керала возросло до 143. Об этом 31 июля сообщило агентство Asian News International (ANI), передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

"Число погибших в результате трагедии с оползнем в Ваянаде возросло до 143, спасательная операция продолжается", — говорится в публикации.

Отмечается, что в районе Чуралмана в Ваянаде продолжаются спасательные операции.

Ранее, 30 июля, в холмистых районах округа Ваянада в индийском штате Керала сошел оползень. Изначально сообщалось о 41 погибшем, среди которых трое детей. В устранении последствий участвуют военные, которые строят мосты в изолированные районы. Премьер-министр Индии Нарендра Моди связался с главным министром Кералы Пинарайи Виджаяном и заверил его, что Нью-Дели поможет штату в ликвидации последствий стихийного бедствия.