Число погибших в результате наводнения в Испании достигло 158

По меньшей мере 158 человек погибли в результате сильнейших за последние 50 лет наводнений в Испании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC. Их вызвали сильнейшие проливные дожди, которые внезапно обрушились на некоторые регионы страны.

"Сейчас самое главное - спасти как можно больше жизней", сказал премьер-министр Педро Санчес, который в четверг посетил пострадавшие районы.

По меньшей мере 155 человек погибли в автономном сообществе Валенсия, еще двое - в Кастилье-Ла-Манче, один - в Андалусии.



В муниципалитете Пайпорта к юго-западу от Валенсии, где река вышла из берегов, зарегистрировано не менее 40 смертей.