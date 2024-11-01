Число погибших в результате наводнения в Испании достигло 158
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По меньшей мере 158 человек погибли в результате сильнейших за последние 50 лет наводнений в Испании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC. Их вызвали сильнейшие проливные дожди, которые внезапно обрушились на некоторые регионы страны.
"Сейчас самое главное - спасти как можно больше жизней", сказал премьер-министр Педро Санчес, который в четверг посетил пострадавшие районы.
По меньшей мере 155 человек погибли в автономном сообществе Валенсия, еще двое - в Кастилье-Ла-Манче, один - в Андалусии.
В муниципалитете Пайпорта к юго-западу от Валенсии, где река вышла из берегов, зарегистрировано не менее 40 смертей.
"Мы все знаем кого-то, кто умер", - сказал Би-би-си фармацевт Мигель Геррилья, стоя у своей аптеки в Пайпорте, покрытой слоем грязи.--
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