Окружной судмедэксперт Лос-Анджелеса сообщил, что останки этих людей все еще идентифицируются, также идет процесс уведомления родственников жертв, передаёт BaigeNews.kz.

"Идентификация может занять несколько недель, поскольку Департамент судебно-медицинской экспертизы не может отреагировать на все случаи смерти из-за пожарной обстановки и соображений безопасности", — говорится в заявлении.

Этой ночью сообщалось о первой жертве в Малибу, а также о двух погибших в районе Палисейдс. Ранее было известно о пяти погибших.