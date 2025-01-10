Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 10
Ранее было известно о пяти погибших
Сегодня, 13:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:53Сегодня, 13:53
42
Окружной судмедэксперт Лос-Анджелеса сообщил, что останки этих людей все еще идентифицируются, также идет процесс уведомления родственников жертв, передаёт BaigeNews.kz.
"Идентификация может занять несколько недель, поскольку Департамент судебно-медицинской экспертизы не может отреагировать на все случаи смерти из-за пожарной обстановки и соображений безопасности", — говорится в заявлении.
Этой ночью сообщалось о первой жертве в Малибу, а также о двух погибших в районе Палисейдс. Ранее было известно о пяти погибших.
Самое читаемое
- Как для внучат: заслуженный агроном из СКО поделился секретом хорошего урожая
- Год рабочих профессий: какие специальности востребованы в Мангистауской области
- 4,7 тыс км новых автодорог построят в Казахстане
- Бектенов представил нового министра юстиции коллективу ведомства
- Четыре авто с пассажирами застряли в снежном плену в Жетысу