Число погибших в результате лесных пожаров на Гавайях возросло до 106

После катастрофического пожара на гавайском острове Мауи смогли опознать первых погибших. Это 74-летний Роберт Дайкман и 79-летний Бадди Джанток из города Лахайна, передает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Опознание идёт медленно, потому что тела многих жертв практически превратились в уголь. "Люди погибли в огне, который плавил металл. Надо делать экспресс-анализ ДНК, чтобы их идентифицировать", - заявил начальник полиции Мауи Джон Пеллетье.

В настоящее время погибшими считаются 106 человек, но это количество, скорее всего, вырастет, потому что пропавшими без вести до сих пор числятся 1300 человек, а спасатели обыскали только четверть площади пострадавшего района.