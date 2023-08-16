Число погибших в результате лесных пожаров на Гавайях возросло до 106
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После катастрофического пожара на гавайском острове Мауи смогли опознать первых погибших. Это 74-летний Роберт Дайкман и 79-летний Бадди Джанток из города Лахайна, передает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
Опознание идёт медленно, потому что тела многих жертв практически превратились в уголь.
"Люди погибли в огне, который плавил металл. Надо делать экспресс-анализ ДНК, чтобы их идентифицировать", - заявил начальник полиции Мауи Джон Пеллетье.
В настоящее время погибшими считаются 106 человек, но это количество, скорее всего, вырастет, потому что пропавшими без вести до сих пор числятся 1300 человек, а спасатели обыскали только четверть площади пострадавшего района.
Губернатор Гавайев Джош Грин отметил, что властям, скорее всего, понадобится ещё несколько дней, чтобы назвать окончательное число жертв.
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