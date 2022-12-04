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Число погибших тюленей в Дагестане выросло до 2500
Специалисты природоохранных структур продолжают подсчёт погибших тюленей на побережье Каспийского моря. Тела обнаруживаются на разных локациях, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Telegram-канал Минприроды Республики Дагестан, число найденных мертвых каспийских нерп значительно выросло и составляет на данный момент 2500 особей.
"Особенно большое количество погибших млекопитающих обнаружено в районе Юзбаша,а также между устьями рек Сулак и Шуринка. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мёртвых животных", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы, на участке от нефтебазы до устья реки Сулак обнаружено около 650–700 туш мёртвых тюленей.
Позже сотрудники минприроды Дагестана назвали основную версию гибели животных. Эксперты заявили, что причиной массовой смерти каспийских нерп вероятнее всего, стали естественные природные факторы. Учные провели вскрытие, взяли пробы, провели исследования, в том числе эксперты изучили пробы тканей на наличие вируса Covid-19.
Состояние внутренних органов погибших тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.
Учёные высказали надежду, что гибель этих тюленей не сможет критично повлиять на их популяцию, поскольку по последним данным численность каспийского тюленя стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей.
Между тем, казахстанские экологи также обеспокоены сохранением популяции каспийских тюленей. Для них в Мангистау планируют создать сеть особо охраняемых природных территорий республиканского значения в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва.
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