Число погибших тюленей на берегу Каспия выросло до 289

На побережье Каспийского моря между селом Баутино и Фортом-Шевченко обнаружено уже 289 туш каспийских тюленей. Об этом редакции BaigeNews.kz сообщила научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова.

Днём ранее число обнаруженных мёртвых животных было почти в два раза меньше. Причину гибели каспийских нерп ещё не установили.

После сбора анализов туши найденных тюленей вывозят на полигон, где их должны сжечь во избежание распространения инфекции.

Напомним, 24-26 октября на береговой части Каспийского моря в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко обнаружены более 150 мёртвых каспийских тюленей.