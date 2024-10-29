Число погибших тюленей на берегу Каспия выросло до 289
Сегодня, 17:43
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Сегодня, 17:43Сегодня, 17:43
249Фото: предоставлено Жазирой Сыдыковой
На побережье Каспийского моря между селом Баутино и Фортом-Шевченко обнаружено уже 289 туш каспийских тюленей. Об этом редакции BaigeNews.kz сообщила научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова.
Днём ранее число обнаруженных мёртвых животных было почти в два раза меньше. Причину гибели каспийских нерп ещё не установили.
После сбора анализов туши найденных тюленей вывозят на полигон, где их должны сжечь во избежание распространения инфекции.
Напомним, 24-26 октября на береговой части Каспийского моря в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко обнаружены более 150 мёртвых каспийских тюленей.
Видео: Жазира Сыдыкова
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