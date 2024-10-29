  • 29 Октября, 19:05
  • BAIGENEWS

Число погибших тюленей на берегу Каспия выросло до 289

Сегодня, 17:43
АВТОР
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предоставлено Жазирой Сыдыковой Сегодня, 17:43
Сегодня, 17:43
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Фото: предоставлено Жазирой Сыдыковой

На побережье Каспийского моря между селом Баутино и Фортом-Шевченко обнаружено уже 289 туш каспийских тюленей. Об этом редакции BaigeNews.kz сообщила научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова.

Днём ранее число обнаруженных мёртвых животных было почти в два раза меньше. Причину гибели каспийских нерп ещё не установили.

После сбора анализов туши найденных тюленей вывозят на полигон, где их должны сжечь во избежание распространения инфекции.

Напомним, 24-26 октября на береговой части Каспийского моря в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко обнаружены более 150 мёртвых каспийских тюленей.

Видео: Жазира Сыдыкова

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