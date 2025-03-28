Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144
Власти ожидают роста числа погибших и пострадавших.
Сегодня, 20:41
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Сегодня, 20:41Сегодня, 20:41
92Фото: AFP/Scanpix/LETA
144 человека погибли и 732 человека пострадали в результате землетрясения в Мьянме, сообщило военное правительство страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
Ожидается, что число жертв еще вырастет. В Таиланде подтвердилась гибель девяти человек, сообщает Reuters. Из них восемь погибли при обрушении строящегося небоскреба в Бангкоке. Под завалами небоскреба находятся несколько десятков человек, спасатели продолжают их поиски.
Напомним, смертельное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что обращений от граждан страны в связи с разрушительным землетрясением в Таиланде не поступало.
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